Bologna, celebrazione della “Virgo Fidelis” patrona dell’Arma dei Carabinieri

Questa mattina, nella Basilica di “Santa Maria dei Servi”, l’Arcivescovo di Bologna, Sua Eminenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, ha celebrato la Santa Messa della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza delle Autorità locali, civili e militari, Presente il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani.

Tale cerimonia si svolge anche in ricorrenza di altre due commemorazioni, la “Giornata dell’Orfano” e l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, località dell’Africa Orientale dove, durante la 2° Guerra Mondiale, un intero Battaglione di Carabinieri si distinse per fulgido valore in un’epica resistenza del caposaldo, ma fu sopraffatto e decimato dalle forze avversarie. Per tale eroismo, la Bandiera dell’Arma dei Carabinieri è stata insignita di una Medaglia d’Oro al Valor Militare.