Letture di brani contro la violenza, a Formigine nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Letture di brani contro la violenza, a Formigine nella Giornata Internazionale per...

Sono tante anche a Formigine le iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizzate assieme agli altri Comuni del Distretto ceramico.

Nel giorno in cui ricorre l’importante giornata, Giovedì 25 novembre alle ore 18, in Piazza Calcagnini, i membri del tavolo comunale per le Pari opportunità leggeranno brani tratti dal libro di Serena Dandini “Ferite a morte”.

Commenta l’Assessore alle Pari opportunità Roberta Zanni: “Questo vuole essere un momento di riflessione su un problema che riguarda ciascuno di noi e ci chiama ad avere uno sguardo attento, uomini e donne, per promuovere rispetto e solidarietà nei confronti di chi attraversa situazioni di violenza fisica e psicologica. In questa iniziativa saranno coinvolti soprattutto i giovani per sensibilizzare le nuove generazioni, rendendole protagoniste di un cambiamento”.