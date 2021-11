Castellarano: a fuoco questa notte deposito in via Fiandre

Incendio questa notte poco prima della mezzanotte di un magazzino con all’interno depositati vecchi mobili e masserizie varie, attiguo ad attività di falegnameria in via Fiandre al civico 46. Sul posto i vigli del fuoco e i carabinieri. L’intervento ha escluso danni alle strutture. Si ipotizza il dolo, indagini in corso.