Turismo nel distretto, i webinar per le attività

Ottima partenza per “Maranello Plus Lab”, ciclo di incontri organizzato dal sistema turistico territoriale dei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, Palagano e Frassinoro con la collaborazione di Space Spa e Destination Makers, per coinvolgere in modo attivo gli operatori locali del settore turistico, per innovare l’offerta e comunicarla al meglio ai nuovi viaggiatori.

Al primo incontro lo scorso 17 novembre al Mabic di Maranello hanno partecipato diversi operatori economici del territorio, interessati ad approfondire le opportunità offerte dal sistema turistico. Sono stati presentati i progetti del distretto Maranello+ per la promozione del territorio, i principali strumenti per la comunicazione su web e sui social media e le opportunità offerte dall’attivazione di sinergie tra pubblico e privato e tra diversi settori produttivi. Di particolare interesse anche l’approfondimento sulle più recenti tendenze del settore viaggi. Fino al 2 dicembre sono in programma quattro webinar tematici, a cui è ancora possibile iscriversi, su argomenti come “creatività e autenticità per costruire nuove offerte al turista”, “disconnessione, digital detox e ricarica in natura per il turista active”, “raccontare la propria offerta online al viaggiatore digitale”, “strumenti e strategie per una presenza efficace sui social network”. Info sul sito maranelloplus.com.