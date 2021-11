Installazione dissuasori mobili in via Vittorio Veneto a Fiorano

Da lunedì 29 novembre 2021 inizieranno i lavori di posa dei dissuasori mobili in via Vittorio Veneto, su entrambi gli ingressi (sia intersezione con via S. Caterina, che intersezione con via Marconi). Tali interventi dureranno circa una settimana.

Per permettere l’esecuzione della posa, la viabilità sarà modificata come di seguito: