Raccolta fondi via Manin: superati i 50.000 euro

È stata superata la soglia dei 50.000 €, per un totale che sfiora i 54.000 €, nelle donazioni arrivate, fino alla giornata di ieri compresa, nel Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo con causale “Sostegno Minore via Manin”.

Sono stati più di 500 i donatori, singoli cittadini, associazioni o aziende, che hanno deciso di dare il loro contributo con donazioni che vanno dai 5 ai 3000 €.

Proseguirà anche in questi giorni la raccolta fondi utilizzando il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo ha come Iban: IT 27 T 02008 67019 000100984467; la causale da indicare al momento del versamento è “Sostegno Minore via Manin”.