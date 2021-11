Nuova showroom hi-tech di Fincibec Group

ADV





Prodotti, tecnologie e nuovi strumenti per comunicare sempre meglio, anche a grande distanza. Fincibec Group inaugura il nuovo Campus, completamente rinnovato e ancora più multifunzionale, arricchito da una showroom dotata di tecnologie all’avanguardia, nella cornice del sito di via Verrazzano, a Sassuolo.

In continua evoluzione e sempre strettamente legata al proprio territorio, Fincibec ha puntato su un luogo simbolico per l’azienda, strategico, a ridosso del centro storico della cittadina emiliana e a pochi minuti da tutti i siti produttivi del Gruppo.

Oggi in via Verrazzano si trova una struttura dalla metratura importante, tanto ampia da contenere una sala mostra in grado di valorizzare le produzioni Monocibec, Century e Naxos, le tre aziende del Gruppo, fornendo suggerimenti sulle potenzialità tecniche, applicative e stilistiche di ogni collezione. Impianti audio-video di ultima generazione, telecamere ad alta risoluzione, tv maxischermo e ledwall arricchiscono la dotazione impiantistica di questo spazio per affiancare alle classiche visite in presenza la possibilità di organizzare collegamenti diretti, presentazioni dedicate, meeting virtuali on-demand con tutti i clienti in qualsiasi momento.

Il Campus ospita anche due grandi sale dedicate agli eventi di formazione e aggiornamento, ed aree attrezzate per le esercitazioni pratiche. In un momento in cui i materiali ceramici trovano applicazioni sempre più vaste e per esigenze specifiche Fincibec Group ritiene fondamentale fornire opportunità formative legate, in particolare, alla posa, alla lavorazione, alla movimentazione e alla trasformazione, oltre agli indispensabili e periodici aggiornamenti commerciali.