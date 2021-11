Covid: nel reggiano accesso diretto per prima dose vaccino per personale scolastico, forze dell’ordine e amministrativi e tecnici delle Aziende sanitarie

Covid: nel reggiano accesso diretto per prima dose vaccino per personale scolastico,...

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che da domani, mercoledì 1 dicembre, personale scolastico, forze dell’ordine, difesa, polizia locale, vigili del fuoco, amministrativi e tecnici delle Aziende sanitarie non ancora vaccinati contro il COVID, potranno recarsi ai centri vaccinali della provincia per la prima dose in accesso diretto, senza appuntamento. Le dosi successive saranno fissate con sms. Prosegue la chiamata attiva con sms di invito alle persone in attesa di seconda e terza dose.

Di seguito sedi e orari dei Centri vaccinali della provincia

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA:

Ospedale Santa Maria Nuova – poliambulatori

Dal lunedì al venerdì 13.30-19.30

DISTRETTO DI CASTELNOVO NE’ MONTI:

Ospedale S. Anna di Castelnovo ne’ Monti, centro prelievi

Da lunedì a sabato, chiuso venerdì, 13.30-19.30

Domenica 8.00-19.30

DISTRETTO DI CORREGGIO:

Ed. Lodini – Centro Prelievi CUP di Correggio

Dal lunedì al sabato 13.30-19.30, chiuso il mercoledì, domenica 8.00-19.30

DISTRETTO DI GUASTALLA:

Ospedale – Centro Prelievi

Dal lunedì al sabato 13.30-19.30, chiuso il martedì, domenica 7.30-19.30

DISTRETTO DI MONTECCHIO:

Ospedale E. Franchini, centro prelievi

Dal lunedì al sabato 13.30-19.30, chiuso il giovedì, domenica 7.30-19.30

DISTRETTO DI SCANDIANO:

Ente Fiera Scandiano, via XXV Aprile

Lunedì 15.00-21.00.

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 7.30-19.30

Domenica 7.30-13.30