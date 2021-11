Luminarie in centro e nelle frazioni di Maranello

ADV





Il Natale si accende a Maranello con le luminarie diffuse su tutto il territorio comunale. Nei giorni scorsi il centro e le frazioni hanno visto l’accensione delle tradizionali luci che abbelliscono strade e piazze. Una scenografia di festa molto apprezzata dai cittadini, resa possibile grazie al contributo degli operatori economici locali, e realizzata dall’amministrazione comunale e dal Consorzio Maranello Terra del Mito.

“L’accensione delle luminarie è un momento sempre molto suggestivo”, afferma il sindaco Luigi Zironi. “Grazie alle attività economiche e al Consorzio siamo riusciti a rendere più belli il centro e le frazioni: credo sia un bel segnale per tutti. Le luci ci accompagneranno per tutte le festività, con un programma ricco di eventi che domenica prossima vedrà l’accensione del Grande Albero di Natale in Piazza Libertà, un momento importante per la comunità”.

“Un ringraziamento speciale va alle aziende e ai commercianti”, aggiunge Marco Poggioli, presidente del Consorzio. “Con il loro contributo siamo riusciti ad abbellire Maranello in diversi punti: è una collaborazione preziosa che testimonia l’attenzione delle nostre attività al territorio”.