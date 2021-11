Maranello, InfoDay ON-OFF: un confronto sulla parità di genere

ADV





Si è tenuto all’Auditorium Ferrari di Maranello, l’InfoDay del progetto europeo ON-OFF per la parità di genere e contro la violenza di genere online; l’incontro, condotto dal giornalista Alberto Venturi, si è aperto con gli interventi istituzionali del sindaco di Maranello Luigi Zironi, di Luca Busani, assessore politiche educativo-scolastiche e politiche giovanili del Comune di Fiorano Modenese e del dirigente scolastico Salvatore Conti dall’Istituto di Istruzione Superiore A. Ferrari di Maranello.

Uno degli obiettivi principali del progetto ON-OFF era il creare e testare un insieme di laboratori da mettere poi a disposizione liberamente, una volta validati, di insegnanti e educatori europei. La sperimentazione ha toccato scuole fioranesi ed istituti di Carpi, ad esempio, ma il grosso della sperimentazione è avvenuto alle Ferrari di Maranello ed ora, insegnanti e studenti protagonisti, hanno messo a valore l’esperienza in un momento di condivisione e restituzione con l’intera scuola e con diversi stakeholders del progetto. In ON-OFF sono impegnati 6 soggetti provenienti da 5 Paesi europei: Bulgaria, Cipro, Grecia, Spagna e Italia. Per l’Italia, l’associazione Lumen leader di progetto e Aretés, realtà modenese attiva nella ricerca applicata come partner progettuale. Durante la mattinata di lavori, dopo un’introduzione della coordinatrice progettuale Alice Toni e la testimonianza di Cinzia Paletta, docente coinvolta nel progetto, la parola è passata ad una studentessa, Nicole Franchini, che ha partecipato ai laboratori di ON-OFF. Poi, un approfondimento sul tema della parità di genere nelle scuole con Dulce Galeote, neo-diplomata, studentessa universitaria ed educatrice presso l’I.I.S. A. Ferrari.