Incendio in un appartamento di via Ticino

Stamane intorno alle 11:30 un incendio ha interessato un appartamento in via Ticino a Sassuolo. Le fiamme, che sviluppatesi al piano terra si sono propagate al balcone e ad alcuni locali dell’alloggio al piano superiore, sono state spente dai vigili del fuoco. Le cause che hanno innescato il rogo sono in corso di accertamento. Non si registrano feriti ma, a scopo precauzionale, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. Ingenti i danni. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale.