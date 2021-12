Zigzagava lungo la statale al limite del “coma etilico”, fermato e denunciato a Castelnovo Monti

ADV





Anche se fermato prima che potesse capitargli un incidente, non sarà probabilmente riconoscente con i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti che, notandolo poco prima dell’una dell’altra notte zigzagare pericolosamente lungo la statale 63, l’hanno fermato. I motivi di tale condotta di guida incerta sono stati immediatamente ricondotti all’uso smodato d bevande alcoliche, come emerso dagli accertamenti a cui è stato sottoposto che hanno rivelato un tasso alcolico che quasi raggiungeva i 2.5 g/l. Alla luce di quanto accertato l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza. Per lui, oltre alla denuncia penale, anche il ritiro della patente per la successiva sospensione prevista nel massima sino a 2 anni e la decurtazione di 20 punti della patente. Provvedimenti a cui seguirà la maxi multa penale che può arrivare ad un massimo di 10.000 euro.