Natale della comunità a Fiorano Modenese

Il Natale a Fiorano Modenese comincia il primo fine settimana di dicembre con due appuntamenti ormai ‘storici’. Poi sarà un susseguirsi di iniziative per grandi e piccini, realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni fioranesi e dei loro volontari.

Un Natale della comunità per la comunità, come è tradizione a Fiorano, per recuperare il piacere di stare insieme con semplicità, che la pandemia per troppo tempo ci ha tolto.

Si parte venerdì 3 dicembre 2021, alle 20.30, all’insegna dei ricordi e del divertimento, con la 34° puntata di ‘Andam a vegg’, intitolata “Bòn Nàdèl e bòn an”, insieme a graditi ospiti sul palco del teatro Astoria. Domenica 5 dicembre l’appuntamento è a Villa Cuoghi con il ‘Tè delle 5’: il poeta Stefano Serri che presenterà il suo libro ‘Adamo e Adamo’, intervistato da Morena Silingardi, con letture di Gabriele Durantini e accompagnamento musicale di Mirko Bondi. Questa iniziativa, come quelle delle successive domeniche di dicembre, è curata dall’associazione INArte, in collaborazione con Framestorming, Amici della musica Nino Rota e Circolo Nuraghe. L’ingresso è gratuito, con obbligo di green pass.

Martedì 7 dicembre spazio ai più giovani con due laboratori: ‘Viva il Natale’ in ludoteca comunale, alle ore 17.0, per ragazzi dai 10 ai 13 anni, e ‘Wedo Rudolph’, per costruire la slitta di Babbo Natale con i Lego al FabLab Junior di Casa Corsini, per bambini dai 9 agli 11 anni. I posti sono limitati, è richiesta la prenotazione alle mail di ludoteca e Casa Corsini.

Mercoledì 8 dicembre si accendono le luminarie in piazza Ciro Menotti a Fiorano e nelle vie del centro; per tutto il giorno si potranno fare acquisti tra le bancarelle del ‘Mercato di Forte dei Marmi’, mentre a Spezzano, in Largo Morandi, si svolgerà il mercato settimanale, con tante occasioni per lo shopping natalizio.

Gli appuntamenti del Natale 2021 a Fiorano proseguiranno con laboratori settimanali gratuiti, letture e giochi per bambini e ragazzi al FabLab Junior e in ludoteca; da domenica 12 dicembre fino al 6 gennaio, con gli spettacoli teatrali pomeridiani per famiglie del teatro Astoria; con i saggi di ginnastica artistica, danza e teatro di Libertas e Quinta Parete; con gli altri appuntamenti del ‘Tè delle 5’, con il Concerto di Natale dal sera del 21 dicembre al Centro culturale di Via Vittorio Veneto.

Eventi clou nelle due domeniche centrali di dicembre: il 12 dicembre piazza Ciro Menotti sarà animata dal mercatino ‘Arte e ingegno’ e dagli stand delle associazioni, con gadget e accompagnamento musicale della banda Flos Frugi, mentre domenica 19 dicembre ci sarà la presentazione e distribuzione del libro strenna ‘Mi ritorna in mente’, volume 8, con testi di Luigi Giuliani e Natale Amici, alle ore 11.00 al teatro Astoria (ingresso libero e obbligo di green pass) e altre iniziative per grandi e bambini in piazza a Spezzano.

Dal 21 dicembre prende il via il progetto ‘Inverno a Fiorano di AVF con tante soprese, in attesa degli appuntamenti dell’Epifania.

Per tutto il periodo natalizio saranno poi visitabili due mostre collettive di pittura, una a Villa Cuoghi, dal 4 al 19 dicembre, con vendita di opere a favore dell’associazione Parkinson Modena e l’altra alla Casa delle Arti di Villa Guastalla, che verrà inaugurata l’11 dicembre, a cura dell’associazione ‘Arte e Cultura’.

A Natale non può poi mancare il presepe, a partire dagli oltre 800 conservati nel Museo del Presepe Etnico di via Pio Donati, aperto nelle domeniche e giornate di festa a partire dall’8 dicembre, a quelli realizzati dalle famiglie della scuola d’infanzia Coccapani e allestiti nelle vie di Fiorano.

Per conoscere il programma completo delle iniziative, consultare i siti fiorano.it o fioranoturismo.it, oppure seguire i canali social del Comune di Fiorano Modenese.