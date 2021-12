Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione idraulica del territorio collinare di Bologna

ADV





Proseguono gli interventi di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio collinare bolognese, consistenti in particolare in lavori di manutenzione sul reticolo idraulico collinare, sulla rete di gestione delle acque afferente la viabilità pubblica e sulle strade.

La Giunta comunale ha recentemente approvato la terza convenzione con il Consorzio Bonifica Renana che prevede la realizzazione di lavori, per 365.000 euro di cui 125.000 del Comune di Bologna e 250.000 del Consorzio, lungo i tratti a cielo aperto del rio San Luca, del rio Meloncello, del Torrente Aposa (foto) e del rio Griffone, soprattutto per quanto riguarda la messa in sicurezza degli imbocchi dei tratti tombinati.

Sono intanto conclusi i lavori previsti dalle precedenti convenzioni: tra il 2019 e il 2020 si è intervenuto in particolare, per 600.000 euro totali, con le nuove opere necessarie per la messa in sicurezza del rio Torriane e, in via di Gaibola, la ricostruzione dei sostegni della scarpata di monte della viabilità per un tratto di circa 130 metri e la sistemazione idrogeologica.

Infine, nel biennio 2016-2018, gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione idraulica lungo i rii collinari con relative opere di difesa spondale, hanno interessato, per altri 600.000 euro, rio Torriane, rio Striane, torrente Ravone, rio Meloncello, torrente Aposa e rio Griffone, oltre ad attività di riqualificazione agro-ambientale nel Parco Baden Powell e del Parco San Pellegrino.