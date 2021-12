Carenze igieniche e alimenti senza rintracciabilità, barista nei guai a Scandiano

ADV





I carabinieri della tenenza di Scandiano nella serata di ieri, unitamente ai colleghi in forza al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma e ai Carabinieri in forza al Nucleo Ispettorato Lavoro di Reggio Emilia, hanno proceduto al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcuni esercizi pubblici ricadenti nel centro cittadino, con il fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative.

Un’attività ispettiva quella eseguita in forza dai Carabinieri scandianesi, supportati dalle specialità dell’Arma, che ha preso spunto da una precedente attività ricognitiva, che dopo essere stata approfondita e vagliata ha portato ai mirati controlli eseguiti ieri sera. In particolare in un bar del paese i carabinieri hanno accertato che il personale dipendente addetto alla manipolazione degli alimenti è risultato essere sprovvisto del previsto attestato di formazione per personale alimentarista. Ma non solo: nello stesso bar sono stati individuati circa 20 chili di alimenti vari confezionati e privi delle indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità (data di produzione, scadenza, origine del prodotto, ecc.), che per questo sono stati sottoposti a sequestro amministrativo; il mancato smaltimento dell’olio esausto oltre a condizioni igienico sanitarie dei locali e delle attrezzature non adeguate per la presenza di sporco.

Al titolare del bar i carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per 4.500 euro.