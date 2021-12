Il 6 e il 7 dicembre Enrico Brignano al Teatro EuropAuditorium di Bologna con “Un’ora sola vi vorrei…”

ADV





Enrico Brignano torna sulle scene con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, l’attore passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrare il più possibile lo spettacolo in un’ora e mezza.

Appuntamento al Teatro EropAuditorium lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2021 alle ore 21:00.

Biglietti: I platea € 74,75 – II platea 57,50 € – Balconata € 34,50

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00. (info@teatroeuropa.it – 051.372540).

Nelle giornate di spettacolo il Teatro apre le porte a partire da un’ora e mezzo prima dell’evento. Per assistere agli spettacoli e agli eventi in teatro è obbligatorio indossare la mascherina e, a partire dal 6 dicembre, presentare il Super Green Pass.