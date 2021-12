Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 5 dicembre

ADV





Nuvolosità irregolare, più compatta al mattino, quando saranno possibili brevi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, in rapido trasferimento da ovest verso est. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso a partire da 700-800 metri di quota, ma non si escludono fenomeni di nevischio o acqua mista a neve a quote anche più basse, in caso di rovesci intensi. Tendenza a schiarite a partire da ovest, più ampie nel pomeriggio, ma in serata nuovo aumento della nuvolosità. Temperature minime in lieve aumento, comprese tra tra 2 e 5 gradi e localmente inferiori in aperta campagna, massime attorno a 6/8 gradi. Venti inizialmente deboli occidentali, tendenti a ruotare tra nord e nord-est nel corso del pomeriggio, rinforzando leggermente lungo la costa. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)