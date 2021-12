Sasso Marconi: inaugurata la nuova Sala Studio realizzata nei locali del Municipio

ADV





E’ stata inaugurata oggi la Sala studio realizzata a Sasso Marconi nella palazzina accanto alla Biblioteca comunale.

Frutto di un progetto promosso in collaborazione con la Consulta di Frazione del Capoluogo, per fornire agli studenti del territorio un nuovo spazio dedicato alla lettura e allo studio, la sala è dislocata su due piani e al momento ha una capienza limitata a 13 posti per rispettare il distanziamento imposto dalle misure anti-Covid.

Alla Sala, che dispone di collegamento WiFi gratuito tramite la rete “EmiliaRomagna WiFi”, si accede su prenotazione utilizzando la App SBN UBO del catalogo bibliotecario del Polo bolognese, scaricabile gratuitamente dagli Store Apple e Android, o attraverso il sito web del Polo bibliotecario bolognese (https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do). All’ingresso è necessario mostrare la stampa o lo screenshot della prenotazione.

Fruibile già da lunedì 6 dicembre, la sala sarà aperta quattro giorni la settimana: il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio (h. 14-18) e il sabato mattina (9-12.30).

Al di fuori di queste fasce orarie, la Sala studio potrà essere utilizzata per gli incontri della Consulta del Capoluogo, per le attività delle associazioni e le attività istituzionali del Comune. “Si tratta di un vero e proprio spazio polivalente che, oltre ad arricchire i servizi a disposizione degli studenti e della città, offre ai giovani un’opportunità in più per vivere il centro cittadino”, ha detto il sindaco Roberto Parmeggiani in occasione del taglio del nastro.

La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata dagli intermezzi musicali eseguiti da Nicole Gherardi, Fabrizio Cervellini e Mario Caruso, tre allievi della Scuola di Musica Arte e Spettacolo “G. Torelli” di Sasso Marconi.