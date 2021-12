Valentina Tioli vince come miglior canzone il “Christmas Contest”

ADV





La prestigiosa giuria, composta dal regista Roberto Cenci, il maestro Adriano Pennino, il giornalista Dario Salvatori, la conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo e la giornalista di Sorrisi Barbara Mosconi, ha decretato vincitrice con la miglior canzone, la Modenese Valentina Tioli con la canzone “Se tu sei con me”, l’artista molto emozionata per il risultato ottenuto ha ricevuto grandi complimenti da tutta l’organizzazione e soprattutto dall’ospite della serata, la cantante Anggun.

Con questo risultato Valentina si assicura di essere fra gli artisti che si esibiranno nel CONCERTO DI NATALE in vaticano trasmesso da Canale 5 la sera della vigilia di Natale. Gli otto FINALISTI sono stati ricevuti il 22 novembre da papa Francesco che ha detto: «Le vostre canzoni fanno parte di un progetto più grande che crede nella bellezza come via di crescita umana».

Valentina Tioli è una cantautrice di genere R&B – Pop con influenze Soul, Funky e Dance. Nel 2013 è tra le protagoniste di X- Factor 7 nella squadra di Mika. In seguito a questa determinante e meravigliosa esperienza, l’artista si esibisce in tour in tutta Italia partecipando a diversi festival come il Collisioni, Mondovisioni, Holy Festival aprendo anche i concerti di Nek e Alexia. Pubblica diversi singoli con Warner Music, Believe, Cdf e l’ultimo “Niña ft. Xriz” con Universal Spain. Collabora come featuring con Mr. Rain, Two Fingerz e Dargen D’amico pubblicando i singoli “The Way You Do” e “Neve”, canzone cantata anche in occasione del suo live all’Alcatraz come ospite dei Two Fingerz insieme a Fedez e J-Ax nel 2016.

Nel 2019 il suo singolo “Pressione Regolare” viene ripostato nelle stories Instagram della Pop Star Anastacia che scrive di lei:”I love her and her vibe” e con la quale canta la canzone in un divertente duetto social. I videoclip di Valentina su YouTube hanno raggiunto diversi milioni di visualizzazioni, è entrata in playlist ufficiali di Tim Music,

Nel 2021 apre il concerto italiano di Anggun con Niña entra in rotazione su molte emittenti radiofoniche nazionali quali LatteMiele, Radio Margherita, Radio Number One e nelle radio ufficiali di Lidl, Tigotà e Mondadori in tutta Italia. Finalista due volte a Sanremo giovani, Valentina al momento sta lavorando al suo primo disco con il producer Francesco Terrana e al nuovo tour con GP Eventi.