8 Dicembre, l’omaggio di Sassuolo alla Beata Vergine Maria

Come tradizione, stamane in piazza Garibaldi a Sassuolo, alla presenza delle Autorità locali, si è svolta la tradizionale cerimonia dell’omaggio alla Beata Vergine Maria posta sul “Campanone”. Ogni anno, infatti, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, la Città di Sassuolo onora la Beata Vergine Maria posta sul campanile di piazza Garibaldi adornandola di fiori, con l’accompagnamento del coro Polifonico del Duomo di S. Giorgio e la partecipazione dei Vigili del Fuoco e della sottosezione di Sassuolo di Unitalsi.

Alla tradizionale cerimonia non è mancato il Sindaco Francesco Menani costretto, suo malgrado, su di una sedia a rotelle a causa del recente incidente stradale che lo ha visto protagonista.