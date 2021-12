ADV





Resta in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara la mamma 45enne vittima di un incidente stradale avvenuto ieri mattina intorno alle 8:00 a Formigine in via Cavazzuti, nei pressi del polo scolastico Barbolini-Ginzburg. Pare che la donna avesse appena lasciato il figlio a scuola e mentre tornava alla propria auto sia stata urtata da un camion che l’ha fatta cadere a terra.