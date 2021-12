TEDxModenaWomen, sabato 11 dicembre presso la cornice della Florim Gallery a Fiorano Modenese

ADV





In risposta alla call mondiale TED legata all’evento TEDWomen 2021, sabato 11 dicembre presso la cornice della Florim Gallery a Fiorano Modenese il TEDxMODENAWOMEN celebrerà donne che stanno immaginando nuove possibilità ed esplorando idee inedite su come potremmo vivere e lavorare meglio insieme negli anni a venire. Apprenderemo cosa si sta delineando nel design, nella tecnologia, nella scienza e nella cultura, e, insieme, immagineremo un futuro che possiamo costruire.

“Quest’anno, il filo conduttore degli interventi” – spiega il curatore Fabrizio Bulgarelli – “sarà WHAT NOW? Vogliamo pensare in ottica di “ripartenza”: l‘anno passato ha stravolto le nostre vite e costretto a fare i conti con sistemi, processi e politiche che troppo spesso ci hanno deluso. E ora? Al prossimo TEDxWomen dal vivo e di persona quest’anno, ascolteremo oratori straordinari che ci porteranno una visione di respiro internazionale sulle sfide che ci aspettano. Fil rouge di ogni intervento sarà, come sempre, la spinta a condividere e attuare gli spunti ascoltati e sono sicuro che anche questa volta il pubblico uscirà più ricco di buone idee di come è entrato. Sottolineo infine che sarà dei nostri Leo Turrini con un ricordo di Antonia Terzi e che la Famiglia Terzi ha deciso di istituire “la borsa di studio Antonia Terzi” per le giovani donne che vorranno intraprendere il suo straordinario cammino”.

Gli speaker del TEDxMODENAWOMEN 2021 sono Laura Milani, Mirella Guicciardi, Alessandra Pederzoli, Susanne Preiss, Chiara Tilesi, Eva Dal Pozzo, Elena Moruzzi, Leo Turrini.

TEDxModenaWomen è un evento forte ed efficace che viene promosso da UNIMORE, da MUNER Motorvehicle University Emilia Romagna, dalla Fondazione Collegio San Carlo, Modena Smart Life e MOTOR VALLEY FEST, patrocinato dal Comune di Modena, Carpi, Sassuolo, Fiorano e Maranello, da emiliaromagnaturismo, da Confindustria Emilia Area Centro e ha ottenuto il contributo e l’aiuto da numerosi sostenitori tra cui DUNA-Corradini, Chimar, Proxima, VEM, AD Consulting, Legita, Modenamoremio, VITANOVA, Otherwise, Espresso, Deutsche Bank, StudioRPR oltre naturalmente a FLORIM che ospita l’evento nella sua sede.

Cos’è TED. Acronimo di Technology, Entertainment and Design, è un’organizzazione no-profit votata alle “idee che meritano di essere condivise” – “ideas worth spreading”. Nata nel 1984 in California, TED è cresciuto attraverso molteplici iniziative caratterizzate da cicli di conferenze su una vasta gamma di temi. Tante le personalità che hanno tenuto i cosiddetti Ted Talk: Bill Clinton, Al Gore, Bill Gates, ma anche la rock star Bono e la campionessa del tennis Serena Williams. Recentemente anche Papa Francesco ha contribuito con un intervento. Tutti gli interventi devono essere di massimo 18 minuti e vengono messi a disposizione gratuitamente sulla piattaforma ted.com.

Cos’è TEDx. Nello spirito di “idee che meritano di essere condivise”, alcuni anni fa TED ha lanciato il programma TEDx, con il quale favorire eventi locali, organizzati in modo indipendente, in tutto il mondo e che si propongono di riunire le persone per condividere un’esperienza simile a quella che si vive con TED.

Le conferenze di TED forniscono il modello guida generale per gli eventi TEDx, ma i TEDx locali sono realizzati in modo indipendente.

Programma: 15.00 – 15.30: Check-in – 15.30-17.00: Talk Session parte 1 – 17.00-17.30: Coffee Break – 17.30: Talk Session parte 2

Biglietti disponibili: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxwomen-2021-what-now-206701458627