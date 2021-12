Mercato Albani, la Giunta approva la pedonalizzazione dell’area

ADV





La Giunta guidata dal sindaco Matteo Lepore ha approvato la pedonalizzazione del tratto di via Albani compreso tra via Di Vincenzo e via Sirani che ospita il mercato rionale.

L’intervento rientra nell’ambito del progetto di riqualificazione del Mercato Albani, frutto del percorso di coinvolgimento degli operatori del mercato, del Quartiere Navile e dell’amministrazione comunale. Nel corso degli ultimi anni l’area di via Francesco Albani è infatti già stata oggetto di importanti interventi tendenti a migliorare la qualità del servizio offerto e la sicurezza degli operatori e dei cittadini fruitori delle diverse attività. La riqualificazione commerciale dell’area ha portato benefici evidenti anche in termini di rivitalizzazione per gli abitanti di via Albani e delle vie circostanti. La delimitazione dell’area del mercato come area pedonale urbana consente di migliorare ulteriormente la gestione, fruibilità e sicurezza delle attività commerciali e dei suoi avventori e degli abitanti della zona senza pregiudicare i diritti di accessibilità degli aventi diritto, proponendo anche un uso condiviso degli spazi per iniziative di animazione.

Si tratta di una decisione in linea con il piano della pedonalità del Comune e con il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), che prevedono la messa in sicurezza dello spazio urbano a favore delle persone e della mobilità pedonale e ciclabile, tenendo conto in particolar modo dei fabbisogni della cosiddetta utenza debole, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi.