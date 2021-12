Lo scambio di auguri tra il Prefetto Ferrandino e il Generale Angrisani

ADV





Il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani unitamente al Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, Colonnello Rodolfo Santovito, hanno ricevuto il Prefetto di Bologna, Dott.ssa Francesca Ferrandino, presso la Caserma “Luciano Manara”, per il consueto scambio di auguri di Natale.

Durante l’incontro, la Dott.ssa Ferrandino ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il costante impegno e le variegate attività istituzionali svolte in Città e nei 55 Comuni della Provincia, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.