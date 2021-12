Maranello, ecco i nuovi pulmini donati da ‘Ferrari’ per il trasporto di persone con fragilità

ADV





Oggi pomeriggio sono stati consegnati ai Servizi Sociali di Maranello due nuovi pulmini, donati dall’azienda ‘Ferrari’ e attrezzati per il trasporto di persone fragili.

Al fianco del Sindaco Luigi Zironi, della Vicesindaco Mariaelena Mililli e dell’Assessora Daniela Ottolini, per il taglio del nastro dei due veicoli – benedetti da don Paolo Minelli, Parroco di Maranello – era presente anche Michele Antoniazzi, Responsabile Risorse Umane di ‘Ferrari’.

Ognuno dei pulmini, entrambi Fiat Ducato, avrà in dotazione 9 posti (conducente più 8 passeggeri), con la possibilità di rimodulare gli spazi disponibili per trasportare fino a 4 persone in carrozzina.

I due veicoli saranno guidati da due conducenti in organico presso il Comune di Maranello e verranno utilizzati già nei prossimi giorni per accompagnare persone con disabilità o con difficoltà motorie in Centri diurni, sedi associative, luoghi di lavoro e strutture sanitarie dislocate sul territorio.

Sono allo studio ulteriori progetti per utilizzare i nuovi veicoli anche a sostegno delle famiglie con ragazzi e bambini che praticano attività sportive.

“È stata una giornata speciale per i maranellesi – ha commentato il Sindaco Luigi Zironi -. Da parte loro e dell’Amministrazione comunale ringrazio in modo sentito e sincero l’azienda ‘Ferrari’ per questa donazione, con la quale ha risposto in modo estremamente concreto ad un’esigenza proveniente dal territorio, in particolare dall’ambito sociale. Confermando così di saper ascoltare i bisogni quotidiani della collettività”.