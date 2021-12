Violazione della quarantena fiduciaria, genitori di una bambina denunciati a Fiumalbo

ADV





Durante i controlli del territorio, anche in relazione alle attività di contenimento dell’emergenza sanitaria correlata al covid-19 coordinate dalla Prefettura, gli operatori del Corpo Unico del Frignano, questa mattina accertavano che nel Comune di Fiumalbo all’interno di un’attività commerciale, era presente la bimba dei titolari, nonostante fosse sottoposta a quarantena fiduciaria a causa di contatti stretti con covid positivi a scuola.

I genitori venivano sanzionati come disposto dall’art. 4 del DL 19/2020 (400.00 € di sanzione ammnistrativa) ed invitati a riportare la bimba presso la propria abitazione per rispettare quanto previsto dalla normativa. Anche il Sindaco, informato dell’accaduto, sottolinea come: “soprattutto in questa delicata fase è importante il rispetto delle norme poste a tutela di tutta la comunità, non possiamo permetterci di sottovalutare il momento. Solo con i sacrifici e gli sforzi di tutti potremo ritornare alla normalità”.