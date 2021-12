Sabato il ‘Concerto di Natale’ con omaggio a Ludwig van Beethoven

ADV





La Scuola Corale “Giacomo Puccini” di Sassuolo, dopo la pausa dovuta alla pandemia, riprende l’attività offrendo agli appassionati il tradizionale Concerto di Natale organizzato con il patrocinio del Comune di Sassuolo, assessorato alla cultura, e la collaborazione di Avis Sassuolo e locale Circolo Amici della Lirica.

L’evento si terrà sabato 18 dicembre, con inizio alle ore 21, nella Chiesa di San Giovanni Neumann in via Rovigo 2 (zona parco). Il programma prevede l’evento musicale “Omaggio a Ludwig van Beethoven”, un recital realizzato con la consulenza artistica di Francesco Saguatti che comprende nella prima parte brani strumentali e corali del musicista tedesco e nella seconda anche alcuni brani di autori diversi fra i quali non mancheranno, naturalmente, quelli tradizionali natalizi.

Interpreti, oltre alla Corale Puccini diretta da Simone Guaitoli, il soprano Yoriko Okai, il mezzosoprano Martina Debbia, il tenore Thomas Vacchi e il baritono Giulio Riccò. Accompagnerà al pianoforte Claudia Rondelli coadiuvata dallo stesso Simone Guaitoli.

L’evento verrà replicato a Modena domenica 19 dicembre alle ore 16 nella Chiesa di Gesù Redentore.

L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento posti con obbligo di rispetto delle norme sanitarie, cioè mascherine e super green pass. Si consiglia di anticipare l’arrivo per consentire gli indispensabili controlli.