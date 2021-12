Tennis: la squadra Under 10 dello Sporting è Campione Regionale

Ancora un ottimo risultato per il settore giovanile dello Sporting Club Sassuolo. I giovanissimi atleti dell’under 10 misto del sodalizio sassolese, infatti, domenica scorsa hanno conquistato l’ultimo titolo in palio di questa stagione, quello del Campionato Regionale di categoria, sconfiggendo in finale il TC Riccione.

Agli ordini del Maestro Simone Cerfogli, i portacolori dello Sporting, Axel Cremonini, Giacomo Barbieri, Lorenzo Dieci, Marco Rigano e Martina Fiandri, hanno inanellato, dal 21 novembre scorso, una striscia positiva di quattro incontri vinti consecutivamente, finale compresa.

A questi giovanissimi giocatori sono arrivati i complimenti di tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo che ancora una volta dimostra l’ottimo lavoro di preparazione svolto a livello giovanile.

Per dovere di cronaca riportiamo i risultati dei singoli incontri disputati nella finale contro il TC Riccione. Singolari: Martina Fiandri (Sporting) batte Ioana Bala (Riccione) 2/6 6/2 10/8 e Axel Cremonini (Sporting) batte Pietro Tombari (Riccione) 6/0 6/2. Doppio: Bacchini/Tombari (Riccione) battono Dieci/Cremonini (Sporting) 4/6 6/1 11/9.