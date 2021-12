Emanato dal Questore di Reggio Emilia un provvedimento di ammonimento per violenza domestica

ADV





Il questore di Reggio Emilia ha emanato un provvedimento di ammonimento per violenza domestica in via d’urgenza nei confronti di un uomo, resosi responsabile di percosse ai danni della compagna.

Il provvedimento trae origine da un intervento della Squadra Volante della questura nella serata di sabato 11 dicembre, quando gli operatori intervenivano in piazza Diaz per una riferita rissa. Qui appuravano una lite fra due giovani fidanzati, scaturita da futili motivi, a seguito della quale la donna era stata percossa.

Il litigio era iniziato all’interno dell’autovettura di un’amica della coppia per poi proseguire all’esterno e, mentre la donna provava ad allontanarsi dal fidanzato, veniva inseguita in un vicolo per poi essere spintonata e colpita con calci e pugni. Solo il provvidenziale intervento di alcuni astanti, fra i quali in primis l’amica dei due, riusciva a dissuadere l’uomo dal suo proposito violento.

Gli agenti giungevano sul posto quando l’uomo si era ormai allontanato e raccoglievano le testimonianze dei presenti, risalendo quindi all’identità del soggetto autore dei fatti.

Il soggetto ammonito annovera diversi precedenti di polizia per minaccia e resistenza aggravata a pubblico ufficiale e risulta, inoltre, non essere nuovo a condotte violente nei confronti della compagna.

L’ammonimento per violenza domestica è una misura di prevenzione personale atipica propria del Questore con cui il legislatore ha introdotto nell’ordinamento uno strumento di tutela rafforzata e specifica contro varie ipotesi di maltrattamenti e condotte aggressive, finalizzato ad interrompere sul nascere quelle condotte che per la loro semplice attitudine o astratta idoneità possono creare il pericolo per l’incolumità delle vittime che si trovano in posizione, se non altro psicologica, di minorata difesa.

L’ambito di operatività di tale misura di prevenzione, di natura amministrativa, è circoscritto a quegli episodi segnalati alle forze dell’ordine in forma non anonima e riconducibili alle fattispecie dei reati di percosse nonché di lesioni personali lievi, consumate o tentate, nell’ambito della violenza domestica. Sono già alcune decine i provvedimenti di ammonimento irrogati dal Questore di Reggio Emilia dall’inizio dell’anno.