“Ai confini dell’Asia”: Mario Cimarosti sabato alla biblioteca Cionini

ADV





Sabato prossimo, 18 dicembre a partire dalle ore 16, si terrà in Biblioteca Cionini l’ultimo appuntamento dell’anno della rassegna Leggiamoci. Mario Cimarosti presenterà il suo libro “Ai confini dell’Asia. Avventure e incontri tra zar, sultani e maioliche” (Ediciclo, 2020), una straordinaria avventura tra Europa e Asia, tra Occidente e Oriente – lungo quella che l’Onu ha definito “la strada del dialogo”. Cimarosti restituisce il sapore di un viaggio che ha la forza della meditazione e l’intensità di un’esperienza emozionale lontana da ogni pregiudizio.

Mario Cimarosti è nato a Puos d’Alpago (BL) e vive a Marcon, in provincia di Venezia. Lavora da oltre vent’anni con Tour Operator come responsabile dell’organizzazione di gruppi estero e accompagnatore turistico. Da dieci anni svolge il ruolo di Responsabile Commerciale del Triveneto per la Columbia Turismo, con sede a Roma. Dal 1994 è casco blu dell’ONU con cui ha partecipato alla Missione Albatros in Mozambico per mantenere la pace nel corridoio di Beira sull’Oceano Indiano.