Aumentano i ciclisti a Bologna: il monitoraggio 2021 del Comune registra una crescita sia sul 2020 che sul 2019

Nel 2021 netta ripresa dei flussi di ciclisti, con un aumento del 12% del numero dei ciclisti in transito rispetto al dato 2020, anno fortemente condizionato dalle restrizioni sanitarie, e un aumento significativo anche rispetto ai dati del 2019, con un +6%. Funzionano le nuove ciclabili su corsia, con aumenti percentuali a doppia cifra, e continua a crescere la Tangenziale delle biciclette (+6% sul 2019).

Sono i dati principali che emergono dai rilievi effettuati dal 15 al 28 settembre dalla società TPS – Transport Planning Service di Perugia per conto del Comune di Bologna, su un totale di 20 sezioni di rilievo poste sia su strada che su pista ciclabile, uniti all’analisi nello stesso intervallo di tempo dei dati rilevati dai 3 contabiciclette fissi presenti in città, Sabotino, Ercolani e San Donato zona Pilastro.

Nel 2021 aumenta infatti del 12% rispetto al 2020 il flusso medio orario del giorno feriale nelle 10 sezioni costantemente monitorate a partire dal 2011 (ovvero via Zamboni, Fioravanti, Riva Reno, San Donato cavalcavia ferroviario, Matteotti, Murri, Zanardi, Mazzini, Sabotino, Ercolani). Tale dato evidenzia inoltre un aumento del 2% rispetto a quello rilevato nel 2019 nelle medesime postazioni. L’aumento risulta poi del 6% confrontando invece tutte le 19 postazioni oggetto di rilievo sia nel 2019 che nel 2021.

Risultano particolarmente apprezzati dai ciclisti urbani alcuni tratti di strada recentemente attrezzati con corsie ciclabili di nuova concezione, collocate nella sede stradale, come nel sottopasso ferroviario di via Zanardi, in via Saragozza e in via Murri. In questi casi, rispetto al 2019, l’aumento di ciclisti in transito si attesta infatti rispettivamente al 29%, al 20% e al 7%.

Sempre molto utilizzata la Tangenziale delle Biciclette, che nelle quattro sezioni oggetto di misura registra complessivamente un +6% rispetto al 2019, con aumenti molto significativi in viale Silvani (+27%) e in viale Pepoli (+16%). La postazione di via Matteotti, oltre a mostrare una decisa crescita rispetto al 2019 (+14%), si conferma anche quella caratterizzata dal maggior numero assoluto di ciclisti in transito, con un flusso medio orario di 476 passaggi, seguita in questa particolare graduatoria da viale Ercolani (317), via Sabotino (292), via Murri (283) e via San Donato in corrispondenza del cavalcavia FS (280). Significativo anche l’uso in città del monopattino, la cui quota rispetto al totale dei ciclisti rilevati si attesta quest’anno al 5,6 % rispetto al 4,3% del 2020.

“Questi dati – è il commento dell’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli – mostrano che stiamo lavorando nella direzione giusta per centrare gli obiettivi del PUMS e spostare una quota molto significativa di spostamenti quotidiani urbani dall’auto alla bicicletta. Per continuare a muoverci in questa direzione, nei prossimi anni metteremo in campo diversi interventi molto significativi che permetteranno di completare i principali assi del Biciplan”.

La relazione di TPS con l’indagine svolta è integralmente consultabile a questo link.