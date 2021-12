Ordinanza per evitare assembramenti nel centro storico, nelle serate del weekend a Castelnovo Monti

ADV





Il Sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, ha emesso nei giorni scorsi una nuova ordinanza per arginare i rischi legati all’attuale situazione epidemiologica. L’ordinanza riguarda la vendita e consumo di bevande alcoliche e lo stazionamento di persone negli orari notturni durante il fine settimana in alcune zone del centro del paese. L’ordinanza prende le mosse dal fatto che dopo la riapertura senza coprifuoco degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si è assistito ad una forte affluenza di persone, soprattutto giovani, nel centro di Castelnovo, concentrati in particolare nei giorni del fine settimana.

I pattugliamenti eseguiti dalla Polizia Locale nel corso dei mesi estivi e i controlli eseguiti nei locali sui green pass hanno evidenziato la presenza di moltissimi ragazzi che spesso ha reso difficile il rispetto del distanziamento fisico previsto dalle normative in relazione agli spazi disponibili. Inoltre è emerso che buona parte di queste persone che stazionavano su aree pubbliche (anche sulle carreggiate stradali) e su aree private pertinenziali alle attività artigianali, commerciali ed i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande avevano bottigliette o bicchieri in mano. “Considerato che tali comportamenti possano anche mettere a rischio la salute stessa dei ragazzi – afferma il Sindaco Enrico Bini – abbiamo ritenuto importante emettere un’ordinanza che è limitata nel tempo e relativa all’area del centro: fino alla fine dell’emergenza sanitaria o comunque fino a revoca dell’ordinanza, tutti i giovedì, i venerdì, i sabati, le giornate prefestive e festive, dalle ore 22 alle ore 3 del giorno seguente, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico del Parco Coop di via Monzani, all’interno dei locali e nelle aree di pertinenza, anche private, dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande sia obbligatorio per coloro che circolano a piedi, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale, indossare correttamente la mascherina. Inoltre è vietato da parte di tutte le attività artigianali, commerciali e degli esercizi vendere e cedere per asporto (anche attraverso distributori automatici) bevande alcoliche o anche analcoliche, e nelle aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i muretti di delimitazione delle proprietà pubbliche e private, è vietato consumare o detenere bevande alcoliche o analcoliche pronte per il consumo, così come detenere bevande in contenitori di vetro o alluminio anche se chiuse o non pronte per il consumo.

Infine è vietato lo stazionamento di persone per il consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico il venerdì e il sabato notte (a partire dalle ore 1.00) nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico nel centro Centro storico di Castelnovo ne Monti e nello specifico in via Franceschini, via Vittorio Veneto, via Roma, via del Castello, via I Maggio, piazza Peretti, piazza della Luna, piazza Martiri, piazzale Matteotti e Piazza Gramsci”.