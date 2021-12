Il Coro Gospel Danton Whitley & The Mosaic Sound domenica a Bagnolo in Piano

ADV





Concerto del Coro Gospel Danton Whitley & The Mosaic Sound, domenica 19 dicembre alle 18.00 al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano. Si tratta del proseguimento della stagione dell’associazione culturale Quelli del 29.

CORO GOSPEL – con Danton Whitley & The Mosaic Sound

Danton Derelle Whitley, nato ad Aberdeen, Maryland, è spesso considerato come un pioniere della sua arte. Fin dalla più giovane età, la sua musica è sempre stata una grande dote. Nella Prima lettera ai Corinzi (14:15) si legge: “Canterò con lo spirito, ma canterò anche con l’intelligenza”, una frase sulla quale lui fonda la sua vita. Ottenuto, nel 2010, il diploma artistico in Canto (voce classica) alla Morgan State University, e avendo un padre Pastore presso l’Organizzazione Church Of God In Christ (COGIC), Danton diventa ben presto un direttore del coro fuori dal comune, che interpreta sapientemente e con passione i messaggi di Dio.

Oggi Whitley ricopre il ruolo di Ministro della musica presso il Refuge Temple COGIC di Aberdeen (Maryland). É anche direttore del Coro Nazionale per la prima giurisdizione del COGIC nel Maryland e opera come direttore del coro nella Chiesa Battista Meridionale della contea di Harford. É un cantante eccellente, scrittore, compositore, musicista, predicatore e maestro gospel. Tutte doti che combinandosi con lo stile vocale e le abilità del gruppo Mosaic Sound, hanno dato vita a un coro dalla forza straordinaria.

ACQUISTO BIGLIETTI Teatro comunale Bagnolo in Piano 0522 952885 – 3663206544 – Giovedì 16 e Venerdì 17 dicembre: ore 18.00 – 20.00 – Sabato 18 dicembre: ore 10.30 – 13.00 – Domenica 19 dicembre: ore 17.00-18.00