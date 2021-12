Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 17 novembre

ADV





Cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino e nelle ore serali/notturne formazione di nebbie e foschie sulle aree di pianura in dissolvimento nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento, con valori minimi tra 1 e -2 sul settore emiliano e 2 e 3 gradi su quello romagnolo ma con valori inferiori di qualche grado al di fuori dei principali centri urbani. Massime comprese tra 6 e 10 gradi. Nelle prime ore del mattino e nelle ore notturne formazione di deboli gelate sulle aree di pianura e vallive. Venti deboli, in prevalenza occidentali con residui rinforzi mattutini fino a moderati sulla costa e sul mare. Mare mosso al mattino, in attenuazione nel corso della giornata.

(Arpae)