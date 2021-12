ADV





Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 16, alle 6:00 di venerdì 17 dicembre, sarà chiuso lo svincolo 11 bis “Castenaso Ravenna”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 “San Vitale”.