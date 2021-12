Con l’auto in bilico sul canale dopo fuoriuscita stradale: anziana salvata a Rio Saliceto dai carabinieri

ADV





Uscita di strada a causa della fitta nebbia, è rimasta in bilico con l’auto su un canale di scolo profondo circa due metri. La donna, una pensionata 87enne reggiana, a mezzo del cellulare ha dato l’allarme al 112 che ha girato la chiamata alla pattuglia dei carabinieri di Campagnola Emilia i cui operanti, in costante contatto telefonico con l’anziana, sono riusciti a rintracciare l’auto traendo in salvo la donna e recuperando il mezzo.

L’origine dei fatti ieri poco dopo le 17.30 quando su segnalazione del 112 a cui l’anziana si è rivolta una pattuglia dei carabinieri di Campagnola Emilia si poneva alla ricerca di un’autovettura con all’ interno la richiedente, una 87enne reggiana, che alla guida di una Renault Clio era uscita di strada rimanendo in bilico su un canale di scolo nelle campagne tra i comuni di Correggio e Fabbrico. L’ operatore al fine di favorire le ricerche della donna, attraverso il centralino, metteva direttamente in contatto gli operatori con l’anziana la quale agitata e disorientata si trovava, a suo dire, in bilico in un fosso in mezzo alla nebbia ed al freddo. Rassicurata dagli operanti con cui rimaneva in continuo contatto telefonico la donna forniva indicazioni generiche ai carabinieri che intuivano la via imboccata erroneamente dalla donna, e dove si recavano individuando l’auto fuori strada. I militari aiutavano la donna ad uscire fuori dal veicolo, che in quel momento si trovava in bilico e quasi totalmente inclinato sul lato sinistro in un canale di scolo profondo circa 2 metri della parte di via Vettigano a Rio Saliceto. La signora, rimasta illesa, si mostrava visibilmente agitata, impaurita e soprattutto infreddolita perché nel frattempo l’auto si era spenta a causa del danno riportato e così veniva fatta accomodare nell’autovettura di servizio. Quindi gli operanti soccorso la donna si attivavano a recuperare l’auto a mezzo di soccorso stradale. La donna rimaneva incolume.