Roller Hockey Scandiano: settimana prenatalizia con diverse partite del settore giovanile

Se la prima squadra osserverà una corposa sosta in attesa anche dei risultati domani sera degli altri campi, forte dei suoi 13 punti in classifica, è tempo delle ultime gare di qualificazione alla Coppa Italia per le squadre giovanili.

L’Under 17 di Adriano Vaccari ha ancora tre gare da disputare. Domenica alle 10:30 il match interno all’Arcostruttura contro il Correggio B, giovedì prossimo contro il Modena e l’8 gennaio il derbyssimo contro la Rotellistica Scandianese. Attualmente è terza in classifica con una vittoria ed una sconfitta e deve scalare la classifica per entrare nelle finali nazionali di Coppa Italia.

Convocati: Riccardo Busani, Tommaso Montecroci, Filippo Natali, Jacopo Pignatti, Christian Rinaldi, Alessandro Uva e Iacopo Vivi

Vero tour de force per l’Under 19 di Daniele Uva tra dicembre e gennaio. Stasera sarà impegnata alle ore 19 a Correggio contro la Minimotor, martedì alle 19:30 al PalaRoller di Montale contro Modena e mercoledì alle 19:30 all’Arcostruttura contro Pico della Mirandola. Sarà ancora assente Stefani ed anche Fontanesi è in bilico, entrambi infortunati.

Convocati: Filippo Fontanesi, Gioele Ganassi, Filippo Natali, Jacopo Pignatti, Christian Rinaldi, Alessandro Uva, Diego Vaccari, Mattia Vaccari, Iacopo Vivi

Nello scorso weekend l’Under 15 ha concluso la sua qualificazione con una vittoria in casa del Pesaro per 9 a 4. Delle 9 reti, sette di Busani e 2 di Ranati. La squadra di Vaccari quindi è seconda in classifica con 12 punti, 4 vittorie e due sconfitte.

Nella foto di Alberto Bertolani, i scandianesi dell’Under 17