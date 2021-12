Festività natalizie: nel bolognese arrivano le pattuglie a piedi dei carabinieri in uniforme di rappresentanza

ADV





Come da tradizione, anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, le principali vie di Bologna e di alcuni Comuni della Provincia, saranno arricchite dalla presenza maestosa dei Carabinieri in uniforme di rappresentanza che si differenzia dalla composizione base della uniforme ordinaria per i seguenti elementi: cordelline, sciabola con pendagli e dragona, cinturone nero con spallaccio (solo marescialli e brigadieri capi) o bandoliera (per il rimanente personale). Nella circostanza e in considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Carabinieri, oltre a un servizio di rappresentanza, eseguiranno anche una scrupolosa attività di vigilanza al rispetto della normativa per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione da parte dei cittadini.