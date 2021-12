Auto a fuoco a Reggiolo. Cassonetti incendiati a Reggio Emilia

ADV





Questo pomeriggio intorno alle 15:00, per cause accidentali un’autovettura alimentata a metano ha preso fuoco in Piazza Martiri a Reggiolo. Il conducente, già fuori dalla macchina all’arrivo dei Vigili del fuoco, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Guastalla. Sul posto, oltre alla Croce Rossa, e ai Vigili del fuoco, i carabinieri.

Poco dopo le 14:00, invece, due cassonetti sono andati a fuoco in via Toschi in centro a Reggio Emilia. Probabile un’azione dolosa ad innescare le fiamme.