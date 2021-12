Scuole medie in DAD a Castel Maggiore: alla Donini Pelagalli sospese le lezioni in presenza dal 20 al 23 dicembre

Scuole medie in DAD a Castel Maggiore: alla Donini Pelagalli sospese le...

ADV





Ad oggi nella Scuola secondaria di primo grado Donini Pelagalli di Castel Maggiore 11 classi su 21 sono interessate da casi di Covid, con 29 casi di positività confermati e quindi un elevato tasso di incidenza, di 5 su 100. Altri controlli saranno effettuati nei prossimi giorni e pertanto il numero dei contagi è presumibilmente destinato a salire.

In un confronto con il Dipartimento di sanità pubblica, la dirigente scolastica e i rappresentanti dei genitori, la Sindaca Gottardi ha condiviso la decisione di adottare un’ordinanza per sospendere da lunedì 20 a giovedì 23 compresi le lezioni in presenza presso le Scuole media Donini Pelagalli (Secondaria di primo grado), avviando la didattica a distanza.

Belinda Gottardi commenta la decisione: “Speriamo tutti che questa soluzione possa consentire di frenare i contagi e farci trascorrere in serenità le prossime festività”.