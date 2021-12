Lavori di manutenzione programmata all’acquedotto di Bagnolo in Piano

Lavori di manutenzione in vista per la rete idrica di Bagnolo in Piano: nella giornata di domani si procederà a lavori sulla rete a servizio del serbatoio pensile del capoluogo.

Per consentire lo svolgimento dei lavori l’erogazione dell’acqua potrà subire cali di pressione. L’intervento verrà effettuato a partire dalle ore 10 fino alle ore 12. La normale erogazione verrà ripristinata subito dopo, salvo imprevisti. Al termine, verrà effettuato un lavaggio delle tubazioni: si consiglia di fare uscire un poco l’acqua nel caso si riscontrasse torbidità.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Iren ringrazia gli Utenti per la collaborazione.