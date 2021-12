Un positivo nella Salernitana, stop alla partenza per Udine

SALERNO (ITALPRESS) – Il calcio italiano torna a fare i conti col coronavirus.

E’ a forte rischio rinvio Udinese-Salernitana, a causa di una positività al Covid-19 nel gruppo squadra dei campani. La società granata, infatti, ha reso noto che “a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato. A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari.

Qualora i tamponi risultassero negativi la società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno – conclude la Salernitana – ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore”.

Già rinviata a data da destinarsi, invece, Lecce-Vicenza in serie B, posticipo della 18esima giornata che si sarebbe dovuto giocare stasera. La Lega cadetta ha preso atto “dell’allegata comunicazione della ASL di Lecce, avente ad oggetto ‘Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamentò, con la quale il Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene e Sanita Pubblica ha disposto ‘la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso Covid positivò, con conseguente divieto di ‘svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 nè alcuna attività sportiva fino al 22/12/2021”. Il Lecce aveva annunciato oggi un secondo caso di coronavirus dopo quello di sabato.

