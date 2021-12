BMR Basket 2000, derby casalingo con Castelnovo Monti per chiudere al meglio il 2021

ADV





Un derby a tinte reggiane per chiudere al meglio il 2021 e issarsi in solitaria al secondo posto della graduatoria. A 72 ore dalla sconfitta interna con la Virtus Imola, prima della classe, Germani e compagni vanno a caccia del riscatto ospitando nel recupero (mercoledì 22/12, ore 21) una Castelnovo Monti che, nonostante un periodo non certo positivo, merita assoluto rispetto. La sfida tutta reggiana di C Gold deve permettere alla squadra di casa di tornare immediatamente a sorridere, mantenendosi in nelle zone nobili di una graduatoria ancora equilibrata e tutta da decifrare, dove la continuità di rendimento, settimana dopo settimana, può davvero fare la differenza. Per coach Diacci e Longoni, ex di turno al pari di Dias e Longagnani, non sarà certamente una gara come le altre: soprattutto il tecnico, all’ombra della Pietra, ha ottenuto risultati di rilievo, conquistando peraltro la promozione dalla C Silver.

L’AVVERSARIO

Chiuso il sopracitato ciclo con coach Diacci sul ponte di comando, Castelnovo Monti ha cambiato guida tecnica, affidandosi a Tumidei, inserendo diversi volti nuovi accanto ai vari Parma Benfenati, Mallon e Magnani, ormai “senatori” di lungo corso. L’altro punto di riferimento offensivo, oltre al lungo Parma Benfenati, è l’esperto argentino Sieiro, mentre nelle scorse settimane è stato rilasciato Ciman (17 punti nell’unica apparizione con la maglia appenninica); tra gli altri atleti presenti nelle rotazioni ci sono anche il play Rossi, l’ala Caridi e Tognato. Dopo aver inanellato una buona serie positiva dopo lo stop forzato per il Covid, Castelnovo è reduce da quattro ko di fila.