ADV





Cielo in gran parte coperto per nubi basse o nebbie. Non si escludono tuttavia parziali e temporanee schiarite nel corso della giornata. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 6 e 9 gradi. Venti deboli occidentali. Mare poco mosso.

(Arpae)