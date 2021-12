Maranello, approvato il bilancio di previsione 2022-24

ADV





Investimenti rilevanti in tutto il territorio, ad esempio su strade e verde pubblico, così come sugli edifici scolastici, lo sport, la sicurezza e i servizi al cittadino, con un’attenzione particolare alle famiglie in difficoltà e alla sostenibilità ecologica di ogni intervento. Il tutto senza alcun aumento di rette, tariffe o imposte, a fronte di un indebitamento legato ai mutui che continua a diminuire: – 34% nel prossimo triennio.

Viaggia su questi binari il bilancio di previsione approvato ieri sera dal Consiglio Comunale di Maranello e relativo al triennio 2022-2024. Saranno destinati 8,6 milioni di euro agli investimenti, che potranno comunque beneficiare – oltre ai contributi regionali e statali intercettati tramite bandi – di quasi 2 milioni di finanziamenti provenienti dal Pnrr, ai quali l’Amministrazione è riuscita ad accedere e che verranno destinati all’efficientamento energetico delle scuole e alla sicurezza stradale. Per il 2022 il bilancio ammonterà a 30,8 milioni di euro: 22 milioni le spese correnti, con un 31% di queste risorse utilizzate per l’istruzione e le politiche sociali, mentre un altro 23% servirà per politiche ambientali e di sostegno all’economia locale.

“Questo bilancio rappresenta in qualche modo il ‘ponte’ tra l’assoluta anomalia dell’ultimo biennio – spiega Luigi Zironi, Sindaco di Maranello – e il ritorno alla normalità che tutti auspichiamo per il 2023. Ciò significa che nel costruirlo abbiamo dovuto tener conto sia delle incertezze, dettate da una situazione sanitaria in continua evoluzione, sia della necessità di creare comunque le condizioni adeguate per dare slancio alla ripresa sociale ed economica che auspichiamo per la nostra comunità. Non è stato facile raggiungere un equilibrio, ma il grande lavoro compiuto sulla ricerca di contributi e finanziamenti ‘esterni’ ha dato i suoi frutti”.

“Ad ogni modo – aggiunge il Sindaco Zironi – ci siamo preparati ad affrontare un 2022 pieno di incognite, impostando le nostre previsioni su una flessibilità utile a mettere in campo, quando fosse necessario, nuove azioni a sostegno dei cittadini e delle categorie più in difficoltà. E abbiamo voluto approvare il bilancio entro la fine dell’anno proprio per poter essere operativi fin dal 1° gennaio, senza lasciare nulla al caso nemmeno per pochi giorni”.

Riguardo agli investimenti nel triennio, una parte considerevole delle risorse sarà riservata agli interventi sul territorio: 3,4 milioni utilizzati per manutenzioni stradali straordinarie (720mila euro), illuminazione pubblica (215mila euro), manutenzione dei parchi e cura del verde pubblico (161mila euro, di cui 50mila per nuovi giochi) e potenziamento della videosorveglianza e delle attrezzature per la Polizia Locale (125mila euro).

Sul tema della sicurezza stradale, i lavori principali riguarderanno la riqualificazione del centro di Torre Maina e Gorzano – dove verranno istituite due ‘Zone 30’-, del secondo tratto di Via Trebbo, di Via San Giovanni Evangelista e di un lungo tratto di Via Zozi, dove si interverrà sul fondo stradale, sui marciapiedi e con dissuasori della velocità.

A questi investimenti, andranno poi ad aggiungersi la messa in sicurezza di un attraversamento di Via Giardini all’altezza di Via Garibaldi (85mila euro, di cui 68mila provenienti dal progetto regionale Bike to Work) e la possibile realizzazione di una ciclabile che colleghi il Terminal dei bus al Parco Due, legata ad una richiesta di contributo da 900mila euro già inoltrata.

Proseguono inoltre, in piena continuità con lo scorso anno, gli importanti investimenti sulle scuole e sullo sport. Per gli edifici scolastici sono stati stanziati 1,3 milioni, destinati all’efficientamento energetico delle due scuole medie (573mila euro), delle elementari ‘Gianni Rodari’ (477mila euro) e della materna ‘Jacopo da Gorzano’ (100mila euro), alle quali si aggiungerà il rinnovo degli impianti presso il nido ‘Coccinelle’. Nel frattempo verranno anche effettuati i lavori di miglioramento antisismico presso le due scuole medie (682mila euro, di cui 531mila dallo Stato), sviluppati su due stralci nelle estati 2022 e 2023, e quelli di riqualificazione della copertura presso la materna ‘Agazzi’ (245mila euro, di cui 196mila dallo Stato), previsti per la prossima estate: in entrambi i casi le risorse sono già state stanziate quest’anno.

Dei quasi 2,8 milioni destinati allo sport, la maggior parte (circa 2,6 milioni) saranno impiegati nella realizzazione del Parco dello Sport e altri 117mila serviranno per manutenzioni straordinarie ad impianti sportivi già esistenti. Nello stesso ambito, saranno poi confermati progetti quali ‘Attivamente Sport’, ‘Tutti in campo’, ‘Post Sport’ e ‘Match Sport’, che sostengono le famiglie – anche economicamente – su visite di idoneità, sani stili di vita, attività sportive durante il post-scuola ed inclusività.

Per l’edilizia pubblica verrà invece impegnato un milione e 100mila euro, anche grazie ai contributi governativi intercettati attraverso il bando regionale di ‘Regenerazione Urbana’. Nel complesso di Via Cappella, a Gorzano, con 495mila euro verranno riqualificati l’edificio in gestione agli Orti e l’ex casa del custode, che diventerà una sede per associazioni. Per altri immobili comunali sono stati stanziati 395mila euro, 130mila euro per sistemare la Farmacia comunale e altri 40mila euro per i cimiteri.

Conferme e alcune novità arrivano anche negli altri ambiti. Sui servizi scolastici, ad esempio, dove pre e post scuola, scuolabus, Get (Gruppi educativi territoriali), mense, Pea (Personale educativo assistenziale) e prolungamento orario nei nidi costeranno per il covid, solo nei primi sei mesi del 2022, 154mila euro in più rispetto alla situazione prepandemica. E altri 650mila euro all’anno serviranno per il sostegno alla disabilità.