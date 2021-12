Castelfranco Emilia, via libera ai nuovi Piani Operativi Comunali

ADV





Semaforo verde da parte del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia per nuovi Piani Operativi Comunali già stabiliti nei primi anni 2000 che ora si avviano verso l’attuazione. Il via libera mercoledì pomeriggio al termine del Consiglio comunale dove, con il pieno supporto della maggioranza e altri gruppi consigliari che hanno ricevuto il ringraziamento del Sindaco, è arrivato l’ok a progetti dedicati a nuovi importanti insediamenti sul territorio che in situazioni normali equivalgono a 20 anni di lavoro amministrativo.

“Interventi questi – ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano – che portano elementi che qualificheranno ulteriormente la nostra Città.

Alcuni degli elementi che caratterizzano questi interventi:

Acquisizione a patrimonio pubblico dell’area denominata “Laghetti della Femminella” che formeranno complessivamente un’area di 13 ettari (equivalente di 13 campi da calcio). Un’operazione che caratterizzerà la nostra Città fornendole un altro vero e proprio polmone verde che potrà, nel tempo, avere anche una vocazione turistica.

Entro il 30 Marzo 2022 sarà concluso l’intervento del sottopassaggio di via Viazza che collegherà il territorio di Castelfranco Emilia a San Cesario sul Panaro (zona Piscina). Questo Atto è funzionale all’attuazione del Piano senza il quale decadrà.

Riusciremo a recuperare terreno utile all’agricoltura grazie alla possibilità di eliminazione di edifici ammalorati, ruderi in stato di abbandono etc. con anche conseguente miglioramento del paesaggio e del decoro urbano complessivo.

Nuovi edifici in sostituzione a quelli ammalorati aumenteranno la sicurezza e il risparmio energetico nell’uso dell’energia degli edifici.

Sarà ampliata la rete di ciclopedonali, migliorata la viabilità generale con nuove strade e rotonde in zona Piscina; nuove ciclopedonali e strade nella parte della zona industriale Venturina 1 con la costruzione del primo tratto di ciclopedonale che collegherà Castelfranco Emilia a Manzolino e Cavazzona.

Nuovi negozi di prossimità in quartieri particolarmente popolosi

Nuovi servizi pubblici e implementazione delle abitazioni anche ERS

Altri 150 posti di lavoro come nuova opportunità per questo Territorio.

Infine, altro aspetto centrale: per tutte le nuove costruzioni che saranno realizzate, nessuna esclusa, sarà posta dal Comune come “conditio sine qua non” l’installazione di telecamere di sicurezza di ultima generazione che saranno poi donate all’Amministrazione per la gestione e il controllo in rete del territorio. “La nostra realtà – ha concluso il Sindaco – diverrà ancora di più punto strategico di connessione tra Modena e Bologna, senza dimenticare quanto in questa nostra visione siano centrali ed imprescindibili parole quali equilibrio, nuove opportunità, verde e sicurezza, vere e proprie colonne portanti del “disegno” che stiamo realizzando con l’obiettivo di lasciare già nell’immediato futuro ai nostri figli e alle future generazioni una Castelfranco Emilia sempre più bella, più forte, più strategica e al passo coi tempi, in un’ottica di totale sicurezza e fondata sulla piena sostenibilità ambientale”.