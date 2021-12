Francesco Tesei torna al Teatro Celebrazioni il 26 dicembre con il suo nuovo spettacolo, Telepathy

ADV





In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a “leggere il pensiero” delle persone, una capacità spesso descritta con la parola telepatia. Il periodo che stiamo vivendo, però, ha imposto il concetto di distanziamento sociale come assoluta priorità. È quindi particolarmente importante, e attuale, tornare al significato etimologico della parola che significa, dal greco, “passione condivisa a distanza”.

Con questo nuovo spettacolo, figlio del momento che stiamo vivendo, il mentalista spera di accorciare le distanze tra le persone, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole, ma anche sui gesti, sulle azioni, sui respiri e sui sorrisi, per gettare la maschera, vivere emozioni reali e non virtuali, e costruire assieme alla partecipazione attiva del pubblico qualcosa che potremmo definire con un neologismo: telempatia. Nessun potere sovrannaturale o paranormale, dunque, ma solo il desiderio e il bisogno di ricominciare a condividere esperienze tipicamente umane, come la meraviglia e lo stupore, in maniera empatica.

Bigietti: Intero € 26,00 – Ridotto € 24,00 – Under 29 € 20,00

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina e presentare il Green Pass rafforzato.