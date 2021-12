Incendio in un box in un condominio a Fossoli, muore un 27enne

Questa sera intorno alle 20.30 vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio all’interno di un box al piano interrato di un condomino di via Mar Tirreno a Fossoli di Carpi. Coinvolti nel rogo due ragazzi. Uno di questi di 27 anni è deceduto, l’altro è stato affidato a sanitari del 118. Ancora in corso di accertamento insieme a Carabinieri le cause dell’innesco delle fiamme.