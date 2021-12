Servizio Civile 2022: Auser Reggio ricerca 10 giovani

ADV





Il Servizio Civile è un’opportunità per i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni di partecipare alla vita civile del Paese e della comunità, impegnandosi in progetti e percependo un compenso mensile di 439,50 euro. I progetti prevedono l’impegno per 1.145 ore totali su 12 mesi (25 ore alla settimana).

Auser ricerca 10 giovani ambosessi da inserire su 7 sedi della provincia di Reggio Emilia: Reggio Emilia (sede comunale e sede provinciale), Correggio, San Martino in Rio, Gualtieri, Castelnovo ne’ Monti, Scandiano.

Sarà richiesto ai giovani di supportare Auser in diverse attività: digitalizzazione, accompagnamento sociale, telefono amico, attività culturali e di socializzazione, check-point presso strutture ospedaliere (e non solo), segreteria e supporto delle attività amministrative degli uffici, e molto altro. Il Servizio Civile avrà la durata complessiva di 12 mesi, a partire da maggio 2022: l’impegno è di 1.145 ore totali da distribuire sull’anno (25 ore alla settimana). Ogni mese al giovane sarà corrisposto un compenso pari a 439,50 euro.

La domanda di adesione al Servizio Civile è da compilare, entro le ore 14:00 di mercoledì 26 gennaio 2022, esclusivamente sulla piattaforma DOL (domande on-line) entrando con le proprie credenziali SPID (https://domandaonline.serviziocivile.it/).

Requisiti:

a) cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Per ulteriori informazioni: https://www.politichegiovanili.gov.it/

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede provinciale Auser allo 0522 300132 o tramite e-mail a info@auserreggioemilia.it