Dal 27 al 29 dicembre, al Teatro Duse di Bologna torna ‘Bollicine’ con l’Orchestra Senzaspine

Dal 27 al 29 dicembre, alle ore 21, va in scena al Teatro Duse di Bologna, ‘Bollicine’ il tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine, giunto alla sua ottava edizione. Il concerto, dedicato ai brani tra i più celebri del repertorio viennese e ai grandi classici della tradizione operistica italiana, torna dopo lo stop avvenuto nel 2020 a causa della pandemia.

“Per noi ‘Bollicine’ significa festa. Questo concerto, forse il più iconico della nostra storia, rappresenta alla perfezione la gioia e la voglia di condividere la musica dal vivo insieme al pubblico, perché per noi la musica classica è un bene comune, oltre che motivo di esistenza, resilienza e speranza” sottolineano i fondatori e direttori dell’orchestra under 35, Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, che si avvicenderanno sul podio durante le tre serate. Il concerto, che si rinnova ogni anno, manterrà il suo carattere giocoso e imprevedibile, quello che lo ha reso ormai un must del fine anno a Bologna e che rapisce il pubblico di ogni età.

Biglietti: da 5 a 20 euro

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket